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Giresun Üniversitesi Güre'deki balık şenliğinde öğrencilere palamut ikram edildi

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Giresun Üniversitesi Güre'deki balık şenliğinde öğrencilere palamut ikram edildi
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Giresun Üniversitesi Güre yerleşkesindeki balık şenliğinde öğrencilere palamut başta olmak üzere çeşitli balıklar ikram edildi. Öğrenciler horon tepip yöresel oyunlar oynarken, Rektör Yardımcısı Hüseyin Şahin etkinliğin vize sınavları öncesinde moral sağlayacağını söyledi.

Giresun Üniversitesinde düzenlenen geleneksel balık şenliğinde öğrenciler, müzik ve yöresel oyunlar eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

Üniversitenin Güre yerleşkesindeki etkinlikte, katılımcılara palamut başta olmak üzere çeşitli balıklar ikram edildi.

Konserlerin de gerçekleştirildiği programda öğrenciler, horon tepip Giresun karşılaması oynadı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şahin, gazetecilere, üniversitede akademik çalışmaların yanı sıra öğrencilerin sosyal yaşamına katkı sunan etkinlikler de gerçekleştirdiklerini belirtti.

Şenliğin farklı şehirlerden gelen öğrencilerin bir araya gelerek kaynaşmasına imkan sağladığını ifade eden Şahin, etkinliğin yaklaşan vize sınavları öncesinde öğrencilere moral ve motivasyon sağlayacağını söyledi.

Şahin, programa katılan öğrencilere ve misafirlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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