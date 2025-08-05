Giresun'un Yağlıdere İlçesine Yeni Müftü Atandı
Müftü İsa Akbaş, Yağlıdere'deki görevine başladı ve din hizmetlerini birlik ve beraberlik içinde sunacaklarını vurguladı.
Giresun'un Yağlıdere ilçesine atanan Müftü İsa Akbaş görevine başladı.
Akbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yağlıdere'de görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İsa Akbaş, birlik ve beraberlik içinde hiçbir ayrılığa fırsat vermeden din hizmetlerini toplumun tamamına ulaştırmanın asıl görevleri olacağını kaydetti.
Kaynak: AA / Aytekin Özdemir - Güncel