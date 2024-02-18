Giresun'un Kümbet Yaylası'nda Kar Festivali düzenlendi

Kışın beyaza bürünen ormanlarının görüntüsüyle ilgi gören Giresun'un Kümbet Yaylası'nda Kar Festivali yapıldı.

Dereli ilçesine bağlı 1700 rakımlı yaylanın Koçkayası mevkisinde bir otel işletmesince düzenlenen festivalde, katılımcılar müzik eşliğinde eğlendi. Giresun Doğa Sporları Kulübü'nün çadırlarla kamp kurduğu festival alanında Çotanak Off-Road Kulübü gösteri yaptı.

Katılımcılar kızaklar eşliğinde kayarak çocuklarıyla hoş vakit geçirdi. Festivalde ayrıca katılımcılara, bölgede pancar çorbası olarak bilinen yöresel lezzet karalahana çorbası ikram edildi.

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, gazetecilere, kışın Kümbet Yaylası'nda ilk kez festival düzenlediklerini söyledi.

Kümbet Yaylası'nın Giresun'un en önemli marka değerlerinden biri olduğunun altını çizen Şenlikoğlu, "Yayla yaz mevsiminde çok yoğun oluyor ama bu kar festivaliyle kışın da buranın bir başka güzel olduğu tüm ülkemize gösterilmiş oluyor. Turizm sezonu burada 7-8 ay oluyordu, bu gibi etkinliklerle turizmin 12 ay olacağı gösterilmiş oluyor." dedi.

Şenlikoğlu, festivalde Giresun'un dışında Samsun, Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin'den de katılımcıların yer aldığını kaydederek, misafirlerin festivale ayrı coşku kattığını aktardı.

Samsun'dan gelen İrem Sağlam, Kümbet Yaylası'na ilk kez geldiğini ifade ederek, "Çok güzel ortam var, bir tarafta müzik, bir tarafta yemekler. Sosyal medya aracılığıyla bu yaylayı duyduk, buranın tadını çıkaracağız. Herkes tamamen eğlenmeye odaklanmış, stres açısından güzel bir yer." diye konuştu.

Aynı şehirden gelen Koray Kerim Kapıcı da yaylanın doğal ortamının insanı etkilediğini vurgulayarak, hoş vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Samsun'dan geldiği ailesiyle kızakla kayan 8 yaşındaki Erva Durmuş, özellikle kızakla kaymayı çok sevdiğini, arkadaşlarıyla kardan adam yapıp eğlendiğini söyledi.

Çiğdem Yılmaz da sosyal medyadan görerek arkadaşlarıyla yaylaya geldiğini belirterek, "Herkese tavsiye ediyorum, mutlaka görülmesi gereken bir yer." ifadesini kullandı.

Festivale AK Parti Giresun milletvekilleri Ali Temür ve Nazım Elmas, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da katıldı.