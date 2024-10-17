Giresun'un Kümbet Yaylası'na Kar Yağdı
Giresun'un Dereli ilçesindeki 1700 rakımlı Kümbet Yaylası'na kar yağışı düştü. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle yağmur kara dönüştü ve yayla çayırları beyaz ve yeşil tonlarıyla kaplandı.
Giresun'un Dereli ilçesine bağlı 1700 rakımlı Kümbet Yaylası'na kar yağdı.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle etkili olan yağmur, gece saatlerinden itibaren yaylanın yüksek tepelerinde kara dönüştü.
Kümbet Yaylası'nda kar yağışı sonrasında çayırlar beyaz ve yeşilin tonlarına büründü.
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