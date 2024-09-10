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Giresun'un Espiye Belediyesi, Muğla ve İstanbul'un Beykoz belediyeleri ile kardeş şehir oldu

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Espiye Belediye meclisinin eylül ayı toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Bu doğrultuda, Espiye Belediyesi ile Muğla ve İstanbul'un Beykoz belediyelerinin kardeş şehir olması maddesi kabul edildi. Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, kararın belediyeler arasındaki ilişkileri geliştireceğini ve Espiye'ye katkı sağlayacağını belirtti.

Giresun'un Espiye Belediyesi, Muğla ve İstanbul'un Beykoz Beykoz belediyeleri ile "kardeş şehir" oldu.

Espiye Belediye meclisinin eylül ayı toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Bu doğrultuda, Espiye Belediyesi ile Muğla ve İstanbul'un Beykoz belediyelerinin "kardeş şehir" olması maddesi kabul edildi.

Toplantıya başkanlık eden Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, kararın hayırlı olmasını dileyerek, "Burada belediyeler arasındaki ilişkiler geliştirilecektir. Bilgi ve deneyimler paylaşılacaktır. Espiye'ye katkısı olacaktır." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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