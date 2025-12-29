Giresun'un Çamoluk ilçesinde eğitime ara verildi

Giresun'un Çamoluk ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Çamoluk Kaymakamlığınca ABD merkezli Meta şirketine ait sosyal medya platformu Facebook hesabı üzerinden yapılan açıklamada, ilçede kar yağışı ve buzlanma riskinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime bugün ara verildiği kaydedildi.