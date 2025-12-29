Haberler

Giresun'un Çamoluk ilçesinde eğitime ara verildi

Güncelleme:
Giresun'un Çamoluk ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma riskleri nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Çamoluk Kaymakamlığınca ABD merkezli Meta şirketine ait sosyal medya platformu Facebook hesabı üzerinden yapılan açıklamada, ilçede kar yağışı ve buzlanma riskinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime bugün ara verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
500

