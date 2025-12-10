Alucra'da bir köyde yangın hidrantları kuruldu
Alucra ilçesinin Armutlu köyünde olası yangınlara hızlı müdahale amacıyla 5 yangın hidrantı kurulumu yapıldı. Muhtar Ömer Tenekeci, itfaiyenin köye ulaşmasının zaman alabileceğini belirterek, bu sistemle ilk müdahalenin yapılacağını ifade etti.
Giresun'un Alucra ilçesinde olası yangın durumunda kullanılmak üzere hidrant kurulumu yapıldı.
İlçeye bağlı Armutlu köyünde olası yangınlara kısa sürede müdahale edilebilmesi amacıyla sistem kurulması kararı alındı. Köye yaklaşık 500 metre mesafedeki havuzda biriken su, borularla farklı noktalara yerleştirilen 5 yangın hidrantına bağlandı.
Köy muhtarı Ömer Tenekeci, ilçe merkezine uzaklığı nedeniyle itfaiyenin köye ulaşımının zaman alabileceğini, kurdukları sistem ile ilk müdahalenin yapılabileceğini söyledi.
Kaynak: AA / Kadir Bekiroğlu - Güncel