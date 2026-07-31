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Giresun Milli Eğitim Müdürü Tokgöz, Espiye'de incelemelerde bulundu

Giresun Milli Eğitim Müdürü Tokgöz, Espiye'de incelemelerde bulundu
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Giresun Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, Espiye'de eğitim kurumlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Giresun Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, Espiye'de eğitim kurumlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Tokgöz, beraberinde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Demir ile Eyüp Sultan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Atatürk Ortaokulu, Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi, Espiye Halk Eğitimi Merkezi ve Şehit Sezgin Burak Cantürk Ortaokulu'na ziyarette bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk'ten yeni eğitim-öğretim yılına yönelik çalışmalar hakkında bilgi alan Tokgöz, görev alan yönetici ve personele çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA
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