Giresun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 25 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Giresun merkezli 11 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 25'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 34 şüpheli tespit edildi.

Giresun merkezli 11 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Valiliğin Nsosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bilişim sistemlerini kullanarak örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 34 şüpheli tespit edildi.

Giresun merkezli İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Kocaeli, Batman, Balıkesir, Manisa, Kahramanmaraş, Antalya ve Mersin'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 32 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından Giresun Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden 25'i tutuklanırken, 2 şüpheliye ev hapsi verildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan 2 şüpheli için de yakalama kararı çıkarıldı.

