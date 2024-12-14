Giresun Limanı'nda İş Makinesi Yangını

Giresun Limanı'nda alev alan iş makinesinde maddi hasar oluştu.

Liman sahasında bulunan iş makinesi henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Kısa sürede büyüyen yangına, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Ekiplerce söndürülen yangında, iş makinesinde maddi hasar oluştu.