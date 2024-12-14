Giresun Limanı'nda İş Makinesi Yangını
Giresun Limanı'nda meydana gelen yangında bir iş makinesi alev aldı. Yangına itfaiye ekipleri müdahele etti ve maddi hasar oluştu.
Giresun Limanı'nda alev alan iş makinesinde maddi hasar oluştu.
Liman sahasında bulunan iş makinesi henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.
Kısa sürede büyüyen yangına, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Ekiplerce söndürülen yangında, iş makinesinde maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel