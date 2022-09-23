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Son dakika haberi... Giresun'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısı ile 2 akrabasını silahla öldürdü (2)

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Son dakika haberine göre Giresun'un Espiye ilçesinde boşanma aşamasında olduğu karısını ve 2 akrabasını silahla öldüren kişi intihara teşebbüs etti.

Giresun'un Espiye ilçesinde boşanma aşamasında olduğu karısını ve 2 akrabasını silahla öldüren kişi intihara teşebbüs etti.

Alınan bilgiye göre, Nuri Çamur, boşanma konusunda görüşmek için eşi Dilek Çamur'un Orman Sokak'ta kaldığı eve gitti.

Aralarında çıkan tartışma üzerine eşine ve evde bulunan akrabaları Damla Çubukçu ile Ayşe Kılıç'a tabancayla ateş eden Nuri Çamur, daha sonra aynı tabancayla intihar girişiminde bulundu.

Ağır yaralanan Dilek Çamur, Damla Çubukçu ve Ayşe Kılıç, kaldırıldıkları Espiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Nuri Çamur'un tedavisi ise devam ediyor.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel

Ayşe kılıç Giresun Güncel Haberler Son Dakika

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