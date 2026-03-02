Haberler

Gümüşhane-Giresun karayolunda heyelan

Giresun-Gümüşhane karayolunda meydana gelen iki ayrı heyelan, yolda ulaşımı durdurdu. Ekiplerin temizlik çalışmaları sonrasında yol yeniden açıldı.

Gümüşhane ile Giresun'u birbirine bağlayan karayolunda, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesi Karaçukur Mahallesi mevkisi ile Giresun'un Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç köyü mevkisinde dün sabah saatlerinde 2 ayrı heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve irili ufaklı kaya parçalarının yola savrulması sonucu karayolu ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

