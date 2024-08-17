Giresun Güce İlçesine Yeni Müftü Atandı

Giresun'un Güce ilçesine atanan Müftü Adem Akmercan, görevine başladı.

İlçede görev yapan gazetecilerle bir araya gelen Güce Müftüsü Akmercan, 2011'den bu yana din görevlisi ve vaiz hizmetlerinde bulunduğunu söyledi.

Birlik ve beraberlik ruhu içinde, hiçbir ayrılığa fırsat vermeden din hizmetlerini toplumun tamamına ulaştırmanın asıl görevleri olduğunu belirten Akmercan, şu değerlendirmede bulundu:

"Şirin bir ilçeye atanmaktan dolayı çok mutlu oldum. Görev süremiz boyunca din hizmetlerinde halkımıza İslam'ın genel prensiplerini, ahlakını, kitabı Kur'an-ı Kerim'i anlatmak ve öğretmek bizim temel görevimiz olacak. Bu bağlamda imam hatiplerimiz ve Kur'an kursu öğreticilerimizle birlikte bu hizmeti en güzel şekilde yürütmeye gayret edeceğiz."