Giresun Görele'de Kan Başı Kampanyası Düzenlendi
Görele Belediyesince gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında Türk Kızılay'ına bağış yapanlara Görelespor forması hediye edildi. Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal sorumluluğun önemine vurgu yaptı.
Giresun'un Görele ilçesinde kan bağışı kampanyası organize edildi.
Görele Belediyesince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kampanya kapsamında Türk Kızılay'ına bağışta bulunanlara Görelespor forması hediye edildi.
Belediye Başkanı Hasbi Dede, kampanyaya destek vermenin sosyal sorumluluğun yanı sıra insani bir görev olduğunu söyledi.
Dede, kampanyaya destek sağlayanlara teşekkür etti.
Kaynak: AA / Kamil Yılmaz - Güncel