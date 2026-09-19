Haberler

Giresun Espiye'de menfeze düşen 2 çocuktan 1'i hastanede kurtarılamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Çalkaya köyünde oyun oynayan 2 çocuk, eski değirmen yanındaki su dolu menfeze düştü. Çevredekilerin çıkardığı çocuklardan biri Espiye Devlet Hastanesi'nde kurtarılamazken, diğerinin Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Giresun'un Espiye ilçesinde menfezdeki suya düşen 2 çocuktan 1'i hayatını kaybetti.

İlçenin Çalkaya köyünde Y.E.A. (6) ile Z.S.G. (9), oyun oynadıkları sırada eski değirmenin yanındaki su dolu menfeze düştü.

Boğulma tehlikesi geçiren çocuklar, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklardan Y.E.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Z.S.G'nin tedavisi ise sevk edildiği Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

Kaynak: AA
Fenerbahçe'de tarihi buluşma! Aziz Yıldırım, Ali Koç'u çağırıyor

Fenerbahçe'de tarihi buluşma! Aziz Yıldırım, Ali Koç'u çağırıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Numan Kurtulmuş'tan İsrail'e net mesaj: Biz bu bölgeyi derleyip toparlayacağız

Kurtulmuş'tan İsrail'e net mesaj: Biz bu bölgeyi toparlayacağız...
Tüm detaylar burada! İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

Haftalardır beklenen gün geldi! Tüm detaylar burada
KKTC'de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

KKTC'de batan gemiden haber var

Sen misin Türkiye'yi beğenmeyen! Kulüpsüz kalan yıldız futbolcuyu eski takımı bile istemedi

Kulüpsüz kalan yıldız futbolcuyu eski takımı bile istemedi
Yeşilçam'ın unutulmaz yüzüydü: İşte Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Cemşit’inin son hali

İşte Selvi Boylum Al Yazmalım'daki Cemşit'in son hali
Beşiktaş'ta 4 isim Diyarbakır'a götürülmedi

4 isim Diyarbakır'a götürülmedi!
Saadet Partisi'nden sürpriz Cumhur İttifakı mesajı: Elbette bir araya gelirim

Erdoğan ile görüşen isimden Cumhur İttifakına yeşil ışık