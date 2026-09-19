Giresun Espiye'de menfeze düşen 2 çocuktan 1'i hastanede kurtarılamadı

Giresun Espiye'de menfeze düşen 2 çocuktan 1'i hastanede kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Çalkaya köyünde oyun oynayan 2 çocuk, eski değirmen yanındaki su dolu menfeze düştü. Çevredekilerin çıkardığı çocuklardan biri Espiye Devlet Hastanesi'nde kurtarılamazken, diğerinin Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.
Giresun'un Espiye ilçesinde menfezdeki suya düşen 2 çocuktan 1'i hayatını kaybetti.
İlçenin Çalkaya köyünde Y.E.A. (6) ile Z.S.G. (9), oyun oynadıkları sırada eski değirmenin yanındaki su dolu menfeze düştü.
Boğulma tehlikesi geçiren çocuklar, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklardan Y.E.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Z.S.G'nin tedavisi ise sevk edildiği Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.
Kaynak: AA