Giresun Espiye'de Çocuklara Yönelik Kur'an Kursu Düzenleniyor

Giresun'un Espiye ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından çocuklara yönelik Kur'an kursu düzenleniyor.

Espiye Gençlik Merkezi Müdürü Hatice Kahraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, kursların her yıl düzenli olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Kahraman, kurslarda Kur'an-ı Kerim, çocukların, kitap okuma, resim, voleybol, masa tenis, milli ve manevi değerlerle ilgili kısa filmler, çeşitli oyunlar, mahreç eğitimi ve talim dersleri verildiğini söyledi.

Kahraman, üç sınıf oluşturulduğunu ve 60 çocuğun kurslara katıldığını sözlerine ekledi.