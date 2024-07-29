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Giresun Espiye'de Çocuklara Yönelik Kur'an Kursu Düzenleniyor

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Giresun'un Espiye ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Kur'an kursunda çocuklara Kur'an-ı Kerim, kitap okuma, resim, voleybol, masa tenisi gibi etkinliklerin yanı sıra milli ve manevi değerlerle ilgili kısa filmler, çeşitli oyunlar, mahreç eğitimi ve talim dersleri veriliyor. Kursa 60 çocuk katılıyor.

Giresun'un Espiye ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından çocuklara yönelik Kur'an kursu düzenleniyor.

Espiye Gençlik Merkezi Müdürü Hatice Kahraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, kursların her yıl düzenli olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Kahraman, kurslarda Kur'an-ı Kerim, çocukların, kitap okuma, resim, voleybol, masa tenis, milli ve manevi değerlerle ilgili kısa filmler, çeşitli oyunlar, mahreç eğitimi ve talim dersleri verildiğini söyledi.

Kahraman, üç sınıf oluşturulduğunu ve 60 çocuğun kurslara katıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Voleybol Gençlik Giresun Espiye Tenis Çocuk Eğitim Güncel Haberler

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