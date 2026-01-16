Haberler

Giresun Emniyet Müdürü Akbaş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Giresun Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 2025 Yılın Kareleri oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy vererek, etkinliğe katıldı. Oylama, 15 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecektir.

Giresun Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akbaş, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Emniyet Müdürü Akbaş, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğrafına oy veren Akbaş, "Spor" kategorisinde Ayman Yaqoob'un "Yeşil şimşek", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Stuart Brock'un "Yasaya karşı", "Günlük Hayat" kategorisinde de Cem Özdel'in "Gözalan" karesini oyladı.

Akbaş, fotoğraflarda emeği geçenleri tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam keyif kaçıracak
Trump "Artık vakti geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı
Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam keyif kaçıracak
Hükümlüydü kahraman oldu! Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
Süper Lig devine 2.01'lik golcü