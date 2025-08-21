Giresun'daki Kuzalan Tabiat Parkı Ziyaretçilerini Büyülüyor

Giresun'daki Kuzalan Tabiat Parkı Ziyaretçilerini Büyülüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Dereli ilçesinde yer alan Kuzalan Tabiat Parkı, kızıl renkli suyu ve beyaz travertenleriyle doğa tutkunlarını kendine çekiyor. Piknik alanları ve yürüyüş yolları ile ziyaretçilere çeşitli aktiviteler sunan park, doğanın sunduğu eşsiz güzellikleri keşfetmek isteyenler için ideal bir yer.

Giresun'daki Kuzalan Tabiat Parkı kızıl renkteki suyu ve travertenleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Dereli ilçesinde şelaleleri, gölleri ve subasar ormanlarıyla ön plana çıkan 1800 rakımdaki tabiat parkı doğa tutkunlarının rotasında yer alıyor.

Traverten grubu ile yakınındaki demirli ve kükürtlü su, tabiat parkına ayrı bir değer katıyor. Suyun oluşturduğu kızıllık ile beyaz travertenlerin bazı yerlerde birleşmesi farklı görüntü ortaya çıkarıyor.

Ziyaretçiler, piknik alanlarında hoş vakit geçirirken patika yollarda yürüyerek doğayı keşfetme imkanı da buluyor.

Ailesiyle Amasya'dan Giresun'a gezmeye gelen Muhammet Şahin, AA muhabirine, karşılaştıkları doğal güzelliklere hayran kaldıklarını söyledi.

Yeşilliğin arasındaki travertenlerin dikkati çektiğini belirten Şahin, "Yeraltından çıkan suları gördük. Travertenin doğal oluşumu da güzel. Tabiat parkının barındırdığı doğal güzellikler görülmeye değer. Burayı herkese tavsiye ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
Defne Samyeli ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında kimlik tartışması

Samyeli, "O aslında Alevi" diyen ROK'a fena patladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Yaşlanmış' yorumuna Nehir Erdoğan'dan tek cümlelik cevap

"Yaşlanmış" yorumuna ünlü oyuncudan tek cümlelik cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.