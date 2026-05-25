Haberler

Giresun'daki trafik kazasında ölen aynı aileden 5 kişinin cenazesi toprağa verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'da 23 Mayıs'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazesi, Trabzon'un Arsin ilçesinde düzenlenen törenle defnedildi.

Giresun'daki trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazesi, memleketleri Trabzon'un Arsin ilçesinde defnedildi.

Karadeniz Sahil Yolu Giresun Limanı mevkisinde 23 Mayıs'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sürücü Ali Yıldız ile eşi Melek (40), kızları Sadem Yağmur (15) ve oğulları Hamza ve Hasan Yıldız'ın cenazesi, ilçeye bağlı Konak Mahallesi'ne getirildi.

Gölcük ve Konak Mahalle Camisi'nde kılınan namazların ardından cenazeler, aynı yerdeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Sahil Güvenlik Binbaşı Aytaç Bayırlı, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ile vatandaşlar katıldı.

Konak Mahallesi Muhtarı Orhan Yaşar Sunguroğlu, gazetecilere, hayatını kaybeden ailenin uzun yıllar İstanbul'da yaşadıklarını belirterek, "Aile büyüklerini ziyaretlere gelirken Giresun'da talihsiz bir kaza oluyor. Talihsiz şekilde 5 kişi can verdi. Çok üzücü bir olay. Anlatılacak, ifade edilebilecek bir şey değil bunlar." diye konuştu.

Kazada diğer araçta bulunan yaralıların tedavisinin sürdüğünü aktaran Sunguroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki amca çocuğu İstanbul'dan yola çıkmışlar. Diğer ailenin hastanede tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeleri yok. Ölen ailenin kızının bel kırığı var, yoğun bakımda tedavi altında. Doktorlar hayati tehlikesinin olmadığını söylediler. Yola çıkan insanlar, büyük araçların şoförleri dikkatli olsunlar, rica ediyoruz."

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annesini toprağa verdikten bir gün sonra hayatını kaybetti

Annesini toprağa verdi, bir gün sonra yanına defnedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar

Erdoğan'dan gece yarısı atamaları! Üst düzey isimler görevden alındı
CHP'de yeni dönem! 'Mutlak butlan' kararı kapıya asıldı

İsimler tek tek söküldü, binaya girmek isteyen önce bu yazıyı okuyor
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı

16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı! Resmen aşka geldiler
163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı

163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı
Galatasaray'ın tavrı belli! Benfica'dan Yunus Akgün için yeni hamle

Dev takımdan Yunus için yeni hamle! Galatasaray'ın tavrı net
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi

Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi