Giresun'daki Heyelan Kara Yolunu Kapattı
Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu Pınarlar-Yavuzkemal kara yolu ulaşıma kapandı. Bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi, yolun açılması için çalışmalar sürüyor.
GİRESUN'da meydana gelen heyelanda Pınarlar- Yavuzkemal kara yolu, ulaşıma kapandı.
Dereli ilçesinin Pınarlar Göksu Travertenleri mevkisinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları sürüklenerek, Yavuzkemal beldesi yolunu ulaşıma kapattı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Karayolları ve belediye ekipleri sevk edildi. Çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınan bölgede Karayolları ekiplerinin heyelan temizleme çalışmalarının ardından yolun ulaşıma açılması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel