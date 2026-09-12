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Giresun'da yaylada çıkan örtü yangınında 1 kişi yaralandı

Giresun'da yaylada çıkan örtü yangınında 1 kişi yaralandı
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Giresun'un Alucra ilçesinde yaylada çıkan örtü yangınında 1 kişi yaralandı.

Giresun'un Alucra ilçesinde yaylada çıkan örtü yangınında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Hordun Yaylası'nda, çalılık ve otluk alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın anında bölgede bulunan S.G, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

S.G. sağlık ekiplerince sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık 20 dönümlük alanda zarar oluştu.

Kaynak: AA
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