Giresun'da yayla festivalinde silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde düzenlenen yayla festivalinde M.A. tarafından silahla ateş edilen F.A. ağır yaralandı. Yaralı, ambulans helikopter ile Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Saldırgan ise jandarma tarafından gözaltına alındı.