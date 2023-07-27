Giresun'da yayla festivalinde silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı
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Giresun'un Yağlıdere ilçesinde düzenlenen yayla festivalinde M.A. tarafından silahla ateş edilen F.A. ağır yaralandı. Yaralı, ambulans helikopter ile Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Saldırgan ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde yayla festivalinde silahla vurulan kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Günlük Yaylası'nda düzenlenen festivalde M.A. tabancayla F.A'ya ateş etti.
Ağır yaralanan F.A. olay yerine gelen ambulans helikopter ile Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
M.A ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Aytekin Özdemir - Güncel