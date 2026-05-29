Otomobil dereye düştü; karı-koca öldü, 1 yaralı

Giresun'un Espiye ilçesinde yayladan dönen otomobil kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. Kazada sürücü Sefer Akgün ve eşi Nazmiye Akgün hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

GİRESUN'un Espiye ilçesinde yayladan dönüş yolunda kontrolden çıkıp dereye yuvarlanan otomobilde sürücü Sefer (46) ile eşi Nazmiye Akgün (43) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ericek köyünde meydana geldi. Karadoğa Yaylası'ndan dönen Sefer Akgün idaresindeki 28 ADN 343 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak dereye yuvarlandı. Derede ters dönen araçtan kendi imkanıyla çıkan Nuran Akgün (19) yaralanırken, sürücü ile eşi Nazmiye Akgün hayatlarını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı ozerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerin ilk müdahalede bulunduğu yaralı, ambulansla Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Cenazeler ekipler tarafından bulunduğu yerden alınarak otopsisi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

