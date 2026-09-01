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Giresun'da El Freni Faciası: Yaya Son Anda Kurtuldu

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Giresun'da el freni çekilmeyen otomobil, sürücüsüz şekilde hareket ederek kaldırımdaki yayanın üzerine geldi. Son anda kenara çekilen yaya ezilmekten kurtuldu, araç saksıya çarpıp durabildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Giresun'da el freni çekilmeyen otomobilin üzerine geldiğini fark eden yayanın ezilmekten son anda kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkeze bağlı Debboy mevkisinde park edilen otomobil, bir süre sonra el freni çekilmediği için kendiliğinden hareket etmeye başladı.

Sürücüsüz ilerleyen otomobil, kaldırımda yürüyen yayanın üzerine doğru yöneldi. Otomobili fark eden yaya, son anda kenara çekilerek aracın altında kalmaktan kurtuldu.

Bu sırada çevrede bulunan bir kişi, otomobili durdurmak için aracın arkasından koştu.

Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda bulunan saksıya çarparak durabildi.

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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