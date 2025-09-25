Haberler

Giresun'da Yaya Olayında Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Keşap ilçesinde, yaya olarak caddeyi geçmeye çalışan 27 yaşındaki Serkan D, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun'un Keşap ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Karakoç köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Serkan D'ye (27) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Serkan D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda karşıladı, işte tüm detaylar

Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı
Liverpool'dan Galatasaray maçı için sürpriz karar

Liverpool'dan Galatasaray maçı için sürpriz karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

5 yıl erken emeklilik fırsatı: İşte yararlanacak kesim ve gün sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.