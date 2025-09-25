Giresun'da Yaya Olayında Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Giresun'un Keşap ilçesinde, yaya olarak caddeyi geçmeye çalışan 27 yaşındaki Serkan D, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Giresun'un Keşap ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Karakoç köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Serkan D'ye (27) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Serkan D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel