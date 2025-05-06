Giresun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 22 Gözaltı
Giresun'da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda, jandarma tarafından haklarında yakalama kararı bulunan 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yapıldı.
Giresun'da yasa dışı bahis operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik jandarma tarafından operasyon gerçekleştirildi.
Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 22 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel