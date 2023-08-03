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Giresun'da yaralı halde bulunan hüthüt kuşu koruma altına alındı

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Giresun'da yaralı halde bulunan hüthüt kuşu tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Giresun'da yaralı halde bulunan hüthüt kuşu tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kent merkezinde uçamaz halde hüthüt kuşuna rastlayan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.

Ekipler, teslim aldıkları kanadı yaralı kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakacak.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Güncel Haberler

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