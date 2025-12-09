Görele'de Ev Yangınında 88 Yaşındaki Hüseyin Kavcı Hayatını Kaybetti

GİRESUN'un Görele ilçesindeki tek başına kaldığı evde çıkan yangında, Hüseyin Kavcı'nın (88) hayatını kaybettiği belirlendi.

Aydınlıkevler Mahallesi'nde Hüseyin Kavcı'nın tek başına kaldığı evde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden alev ve dumanların yükseldiğini fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürülen yangında Kavcı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kavcı'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.