Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan ve Zelenski canlı yayında açıklamalarda bulunuyor

Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi: Bizim olmazsa olmazımız
CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış

Yavaş'a "İyi ki ön seçime girmemişim" dedirtecek adaylık formu
Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz

Rusya, zirvede ABD'ye resti çekti: Asla izin vermeyeceğiz
Celal Talabani'nin kabrini ziyaret eden DEM Parti İmralı heyetinden hatıra defterine Türkçe mesaj

Kabir ziyaretine hatıra defterine yazılan Türkçe mesaj damga vurdu

Giresun'da Yangın: Bir Ev Zarar Gördü

Giresun'da Yangın: Bir Ev Zarar Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Armutlu köyünde Mehmet Patkavak'a ait evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Giresun'un Alucra ilçesinde çıkan yangında bir ev zarar gördü.

İlçenin Armutlu köyünde Mehmet Patkavak'a ait evin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / Kadir Bekiroğlu - Güncel
img

Rusya, zirvede ABD'ye resti çekti: Asla izin vermeyeceğiz
img

Masaya oturamayan Zelenski Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu
img

14 bin 469 lira maaş bağlanacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜSİAD'dan soruşturma sonrası ilk açıklama

TÜSİAD geri adım atmadı! Soruşturma sonrası ilk açıklama
SGK: 2008 öncesi sigorta girişi olan çalışanlara 14 bin 469 lira maaş bağlanacak

14 bin 469 lira maaş bağlanacak
TikTok fenomeni Gizem Özmen, trafik kazasında hayatını kaybetti

TikTok fenomeni feci kazada can verdi
4.5 saatlik Ukrayna zirvesinden barış umudu çıktı: ABD ve Rusya anlaştı

Dünyanın nefesini tuttuğu görüşmeden ilk sonuç
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Rusya savaşın sona ermesi için şartını açıkladı

Rusya tek şartını açıkladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.