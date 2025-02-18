Giresun'da Yangın: Bir Ev Zarar Gördü
Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Armutlu köyünde Mehmet Patkavak'a ait evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Giresun'un Alucra ilçesinde çıkan yangında bir ev zarar gördü.
İlçenin Armutlu köyünde Mehmet Patkavak'a ait evin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA / Kadir Bekiroğlu - Güncel