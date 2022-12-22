Giresun'da yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat ele geçirildi Güncel Haberler Giresun'un Bulancak ilçesinde, yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat'a el konuldu. Öte yandan Tevrat'ı satmak isteyen şahsın kutsal kitap için 1 milyon 500 dolar istediği bilgisi de edinildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulancak ilçesinde el yazması Tevrat'ı satmak isteyen İ.M.P'yi gözaltına aldı.

Zanlının, İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusunda, İstanbul'dan Bulancak ilçesine getirdiği Tevrat'ı 1 milyon 500 bin dolara satmak istediği öğrenildi. SORUŞTURMA SÜRÜYOR 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat'ın, Giresun Müze Müdürlüğüne teslim edildiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. Kaynak: AA / Güncel Bulancak Hisarcık Giresun Tevrat 3. Sayfa Güncel Haberler

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