Giresun'da yaban keçisi envanter çalışması yapıldı

Güncelleme:
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yapılan envanter çalışması ile yaban keçisi popülasyonu gözlemlendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, doğal yaşam alanlarının korunması için vatandaşların desteğini vurguladı.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yaban keçisi envanter çalışması gerçekleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Giresun İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şebinkarahisar DKMP Şefliği sorumluluk alanında yapılan envanter çalışmasında yaban hayatının korunması ve sürdürülebilir yönetimi amaçlandı.

Giresun DKMP İl Müdürlüğü ve Gümüşhane DKMP İl Müdürlüğü teknik personellerinin katılımıyla sahada yürütülen çalışmada, bölgedeki yaban keçisi popülasyonunun mevcut durumu, habitat kullanımı ve dağılımı gözlemlendi.

Yaban keçisi envanter çalışmasıyla türün mevcut yayılış alanlarının belirlenmesi, popülasyon yoğunluğu ve dağılımına yönelik gözlemler yapılması, yaşam alanlarının ekolojik durumunun değerlendirilmesi, tür üzerinde etkili olabilecek kaçak avcılık, insan baskısı, habitat bozulması ve benzeri unsunların tespiti, koruma ve izleme faaliyetlerinin bilimsel verilerle desteklenmesi hedeflendi.

Envanter çalışmaları sırasında yaban keçilerinin bulunduğu alanlarda birey tespiti, sürü yapısı ve yaş, cinsiyet dağılımı gibi göstergeler ile alan güvenliği ve koruma ihtiyacına ilişkin saha değerlendirmeler yapıldı.

Çalışmalar boyunca doğal yaşam alanlarının korunmasına hassasiyet gösterilerek, yaban keçilerinin doğal davranışlarını etkilemeyecek şekilde envanter süreci yürütüldü.

Yaban hayatının korunması için vatandaşların desteğinin büyük önem taşıdığı vurgulanarak, özellikle kaçak avcılıkla mücadelede duyarlılık çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
Haberler.com
500

