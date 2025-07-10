Giresun'da Veda Programı Düzenlendi

Giresun'da tayin olan il müftü yardımcısı ve ilçe müftüleri için veda programı gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Yağlıdere Müftülüğünde organize edilen programda, görev değişimlerinin bir ayrılık değil, hizmetin başka bir zeminde devamı anlamına geldiğini söyledi.

Hizmetlerin insanların hayırla anılmasına vesile olduğunun altını çizen Kılıçbay, "Hizmet niyetiyle çarpan kalpler, zaman ve mekan fark etmeksizin birbiriyle irtibat halindedir. Yüce rabbim değerli hocalarımıza hayırlı, bereketli ömürler versin, yeni görevlerinde muvaffakiyetler ihsan eylesin." dedi.

Ordu Gürgentepe İlçe Müftülüğüne atanan Giresun Müftü Yardımcısı Fatih Sarıgül, Samsun İl Müftü Yardımcılığına atanan Yağlıdere İlçe Müftüsü Abdullah Bal ile Rize Ardeşen İlçe Müftülüğüne atanan Görele İlçe Müftüsü İbrahim Görmüş'e plaket verildi.