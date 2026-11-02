Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Giresun'da Vali Mustafa Koç başkanlığında emniyet ve asayiş toplantısı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'da Vali Mustafa Koç başkanlığında emniyet ve asayiş toplantısı yapıldı. Toplantıda kamu düzeni, suç ve suçlularla mücadele, trafik ve deniz güvenliği ile kaçakçılıkla mücadele çalışmaları değerlendirildi; çalışmalara kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

Giresun'da emniyet ve asayiş toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Koç başkanlığındaki toplantıya ilgili kurum yetkileri katıldı.

Toplantıda, il genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele, trafik güvenliği, denizlerde can ve mal güvenliği, kaçakçılıkla mücadele, gümrük işlemleri konularında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Giresun'da vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin sürdürülmesine yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edilecek.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Kraliyet ailesinde şemsiye krizi! Charles'ı yağmurda bıraktı

Kraliyet ailesinde görülmemiş olay
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrem Derici'nin Kars 36 Spor'a bağışı olay oldu! İşin aslı başka çıktı

Kars 36 Spor'a yaptığı bağış olay oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore'ye nükleer mesajı! Nihai karar için 3 şart

Güney Kore'ye nükleer enerji mesajı! Erdoğan 3 şartı sıraladı
DEM Parti'den kritik karar! İBB el değiştirebilir

DEM Parti'den kritik karar! İBB el değiştirebilir
Sen neymişsin be Conceiçao! Kupa sayısı ağızları açık bıraktı

Sen neymişsin be Conceiçao! Adını Google'a yazanlar şoke oldu
ABD'deki başarısız infazın doktoru ilk kez konuştu! 'Beceriksiz değilim'

Başarısız idamın doktoru ilk kez konuştu! Sözleri bomba
Belediye meclisinde büyük rezillik! Canlı yayında küfürler havada uçuştu

Belediye meclisinde rezillik! Canlı yayında küfürler havada uçuştu
Midyeci Ahmet'e tepki yağıyor

Bu görüntüye tepki yağıyor