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Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, M.U. ve Z.T'nin üzerinde yapılan aramada, 1 kilo 397 gram skunk, 477,5 gram metamfetamin ve 900 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Z.T, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, M.U. hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Giresun Güncel Haberler

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