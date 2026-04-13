Giresun'da göçük tatbikatı yapıldı
Giresun'da, UMKE'nin koordinesinde gerçekleştirilen göçük olayları tatbikatına 14 araç ve 70 personel katıldı. İl Sağlık Müdürü İskender Aksoy, tatbikatın Giresun UMKE biriminin yeterliliklerini değerlendirme açısından önemli olduğunu belirtti.
AFAD, Giresun Belediye İtfaiye Müdürlüğü, Giresun Üniversitesi, İHH ve Nezir Derneği'nin katılımıyla düzenlenen tatbikata 14 araç, 1 acil müdahale ünitesi ve 70 personel katıldı.
İl Sağlık Müdürü Doktor Öğretim Üyesi İskender Aksoy, tatbikat sayesinde Giresun UMKE biriminin yeterliliklerini, olaylara karşı reaksiyon sürelerini ve personelin bilgi beceri durumlarını değerlendirdiklerini söyledi.
Aksoy, tatbikatın başarı ile tamamlandığını sözlerine ekledi.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak