Giresun'da Uçurumdan Düşen Kişi Kurtarıldı

Giresun'un Dereli ilçesinde uçurumdan düşen kişi, kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.

İlçenin Tepeküknarlı köyünde G.A. (42) bahçede henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı uçurumdan aşağı düştü.

Çevredekiler, bulunduğu yerden çıkarılamayan şahsın kurtarılması için jandarmadan ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden kurtarılan G.A., sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi ambulansta yapılan şahıs, daha sonra Dereli İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.