Giresun'da otomobil uçuruma yuvarlandı; 6 yaralı
Giresun'un Piraziz ilçesinde karla kaplı yolda kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada 2'si çocuk toplamda 6 kişi yaralandı, yaralıların durumu ciddiyetini koruyor.

GİRESUN'un Piraziz ilçesinde karla kaplı yolda kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2'si çocuk 6 kişi, yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Meşepınarı köyünün Paşa Konağı mevkisinde meydana geldi. Mustafa K. (42) idaresindeki 06 BA 7191 plakalı otomobil, karla kaplı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ve beraberindeki Ayşen K. (53), Zafer K. (39), Sema K. (39), F.K. (6) ile M.K. (12) yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından yamaçtan çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
