Giresun'da Uçuruma Yuvarlanan Arabada Hayatını Kaybeden 3 Kişinin Cenazesi Defnedildi

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada ölen aynı aileden 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Mustafa (65), eşi Hüsniye (61) ve annesi Emine Bayram (82) için Elmabelen köyündeki Merkez Cami'de düzenlenen törene, yakınlarının yanı sıra Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Ali Şimşek, İlçe Emniyet Amir Vekili Ziya Diner ile vatandaşlar katıldı.

Cenazeler, kılınan namazın ardından aynı köydeki mezarlıkta defnedildi.

Geyikçi Yaylası'nda dün otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden Mustafa ve Hüsniye Bayram'ın ABD'de yaşadığı, tatil için memleketlerine geldikleri öğrenildi.

Kazada yaralanan Murat Bayram'ın tedavisi ise Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.