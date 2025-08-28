Giresun'da Uçuruma Yuvarlanan Arabada Hayatını Kaybeden 3 Kişinin Cenazesi Defnedildi

Giresun'da Uçuruma Yuvarlanan Arabada Hayatını Kaybeden 3 Kişinin Cenazesi Defnedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden üç kişinin cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi. Kazada yaralanan bir aile üyesinin tedavisi devam ediyor.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada ölen aynı aileden 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Mustafa (65), eşi Hüsniye (61) ve annesi Emine Bayram (82) için Elmabelen köyündeki Merkez Cami'de düzenlenen törene, yakınlarının yanı sıra Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Ali Şimşek, İlçe Emniyet Amir Vekili Ziya Diner ile vatandaşlar katıldı.

Cenazeler, kılınan namazın ardından aynı köydeki mezarlıkta defnedildi.

Geyikçi Yaylası'nda dün otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden Mustafa ve Hüsniye Bayram'ın ABD'de yaşadığı, tatil için memleketlerine geldikleri öğrenildi.

Kazada yaralanan Murat Bayram'ın tedavisi ise Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

Kaynak: AA / Aytekin Özdemir - Güncel
Endonezya'da kızamık salgını nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti

Korkutan salgın yeniden ortaya çıktı! Çok sayıda can kaybı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Tatlıses'in prensesi Elif Ada büyüdü! Benzerlikleri dikkat çekici

Tatlıses'in gözlerden uzak büyüyen kızı Elif Ada ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.