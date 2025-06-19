Giresun'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Mehmet Çağlar Toprağa Verildi

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Giresun'un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 72 yaşındaki Mehmet Çağlar'ın cenazesi, İshaklı Mahalle Camisi'nde düzenlenen törenin ardından aile mezarlığında defnedildi.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Mehmet Çağlar'ın cenazesi toprağa verildi.

İshaklı Mahalle Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, 72 yaşındaki Mehmet Çağlar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Çağlar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.

Kaynak: AA / Aytekin Özdemir - Güncel
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