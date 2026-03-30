Giresun'da kaza sonucu hayatını kaybeden kız çocuğuyla ilgili açıklama

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "CHP'li Görele Belediyesi eski başkanının sosyal medya üzerinden gündeme gelen taciz iddiasıyla bağlantılı olarak 16 yaşındaki T.T.'nin geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Giresun Görele'de, hakkında 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski belediye başkanına ilişkin süreç Bakanlığımız tarafından başından itibaren yakından takip edilmektedir. Söz konusu olayda, cinsel tacize maruz kaldığını beyan eden 16 yaşındaki T.T.'nin, geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bilgisi derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Bakanlığımız, cinsel istismar ve taciz davalarında olduğu gibi bu olayda da çocuğun üstün yararını esas alarak sürecin en başından itibaren hukuki takibini sürdürmektedir. Meydana gelen trafik kazasına ilişkin başlatılacak adli sürece de müdahil olunacak; olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için süreç titizlikle takip edilecektir. Çocuklara yönelik her türlü istismar ve ihmal karşısında sıfır tolerans anlayışımızla hareket etmeye kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

