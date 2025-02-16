Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'e açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını kaybetti

Erdoğan, Özel'e açtığı milyonluk tazminat davasını kaybetti
ABD'nin 1 tonluk 'kıyamet bombaları' İsrail'e ulaştı

Biden engellemişti, Trump gönderdi! "Kıyamet bombaları" İsrail'de
Bingöl'deki deprem sonrası Naci Görür'den uyarı

Naci Görür'ün uykularını kaçıran sarsıntı! Bir şehri açık açık uyardı
Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı

Kahtalı Mıçe'nin cenaze törenine damga vuran detay

Giresun'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden 4 Kişi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Giresun'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden 4 Kişi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölen Temel ve Ayşe Kutver ile Hatun Kaya ve Hatun Yurdakul, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada ölen 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada hayatını kaybeden Temel ve eşi Ayşe Kutver ile Hatun Kaya için Tirebolu ilçesindeki Uzunkum Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Kutver çiftinin cenazeleri kent mezarlığında, Kaya ise Karaahmetli köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Törene, hayatını kaybedenlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tirebolu Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, Tirebolu Belediye Başkanı Bülent Kara ile vatandaşlar katıldı.

Kazada yaşamını yitiren Hatun Yurdakul ise ilçeye bağlı Kovanpınar köyünde kılınan cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile mezarlığına defnedildi.

Tirebolu-Doğankent kara yolunun Örenkaya köyü mevkisinde O.T. (43) idaresindeki 06 EKA 890 plakalı kamyon ile karşı yönde seyreden Temel Kutver'in (61) kullandığı 67 UG 319 plakalı otomobil çarpışmış, kazada sürücü, araçta bulunan eşi Ayşe Kutver, Hatun Kaya ve Hatun Yurdakul hayatlarını kaybetmişti.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, kazada vefat edenlerin Tirebolu ilçesindeki Karaahmetli köyünde bir yakınlarının cenazesine katılmak için yola çıktıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
img

Tayfun Demirören tutuklandı, holdingden açıklama geldi
img

Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti
img

Anketlerle fazla haşır neşir! Eline geçen son veriyi paylaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Valiliği saat verip uyardı: Kuvvetli kar yağışı geliyor

İstanbul Valiliği saat verdi! Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın
İthal ürün yasağı kalktı, Cilvegözü'nde tır kuyruğunun sonu görünmüyor

Yasak kalktı, Türkiye sınırında devasa tır kuyrukları oluştu
Hurda yasası çıkacak diye kapış kapış satıldı, evdeki hesap çarşıya uymadı

Yasa çıkacak diye kapış kapış satıldı, açıklama hayalleri suya düşürdü
Mesut Özil'den Türk futbolu için ortalığı ayağa kaldıracak sözler

Mesut'tan Türk futbolu için ortalığı ayağa kaldıracak sözler
Kayyum protestolarında skandal anlar! İsrail lehine slogan attı

Kayyumu protesto etmek için sokağa inenlerden skandal slogan
Endoskopi sırasında bağırsakları delinen rektörlük özel kalem müdürü hayatını kaybetti

Endoskopide bağırsakları delinen kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.