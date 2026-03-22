Hafif ticari araç dereye uçtu; 3 ölü, 2 yaralı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde hafif ticari aracın dereye uçması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

GİRESUN'un Tirebolu ilçesinde hafif ticari aracın dereye uçup ters döndüğü kazada 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Giresun-Tirebolu kara yolu Yılgın köyü mevkisinde meydana geldi. Ahmet Çakmak (52) idaresindeki 41 AYA 562 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Araç, sığ derede ters döndü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinde sürücü ile araçtaki Bülbül Düzgün (76) ve Selahattin Çakmak'ın (66) yaşamını yitirdiği, Fatih Çakmak (24) ve Ziya Düzgün'ün (60) yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası dereden çıkarılarak kaldırıldıkları Tirebolu İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
