Giresun'daki trafik kazalarında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Giresun'da iki ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Giresun'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Salih Çengel idaresindeki 28 DR 618 plakalı otomobil ile Tacettin Gökdemir yönetimindeki 28 M 7099 plakalı minibüs, Giresun-Dereli karayolu Duroğlu beldesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüleriyle minibüsteki yolculardan Ayşenur ve Hanife Kadan, Fatma Yeşil, Mustafa Bukukoğlu yaralandı.

Yaralılar, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Süleyman Akçay (52) yönetimindeki 61 HE 172 plakalı hafriyat tırı ise Espiye-Ericek grup yolundaki Bayrambey köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Akçay'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Bir okul saldırısı da Maraş'ta! Ölü ve yaralılar var
Polis, mağazadan kaçırdığı çocuğu bıçaklayan kadını vurarak öldürdü

Polis önce uyardı, sonra öldürdü
ABD'li gazeteciden olay sözler: Cinsel işkence İsrail’de bir devlet politikasıdır

Canlı yayında olay sözler: Erkekler köpeklerin tecavüzüne uğruyor
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
Osimhen'den büyük fedakarlık

Tek hareketiyle gönülleri fethetti
Polis, mağazadan kaçırdığı çocuğu bıçaklayan kadını vurarak öldürdü

Polis önce uyardı, sonra öldürdü
Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu

Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu
TFF'den karar! Yeni yabancı kuralı belli oldu

İşte yeni sezondaki yabancı kuralı