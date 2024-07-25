Giresun'da toplu taşıma araçlarında klima denetimi yapıldı

Giresun'da şehir içi toplu taşıma araçlarında klima denetimi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü Trafik Birimince vatandaşların güvenli, sağlıklı ve konforlu seyahat edebilmeleri amacıyla denetimlere devam ediliyor.

Ekipler, bunaltıcı sıcak ve nemin etkili olduğu kentte toplu taşıma araçlarında mevsim şartlarına uygun olarak klima açmayan veya kliması arızalı araçlarla ilgili işlem yaptı.

Denetimler düzenli aralıklarla gerçekleştirilecek.