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Giresun'da su kanalına devrilen otomobilde 2 kişi kayboldu

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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında su kanalına devrilen otomobildeki 3 kişiden 2'si kayboldu. Kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde su kanalına devrilen otomobildeki 3 kişiden 2'si kayboldu.

Şebinkarahisar-Alucra kara yolunun Konak köyü Han mevkisinde sürücüsü belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak hidroelektrik santralinin su kanalına devrildi.

Kazayı gören köylüler, suda sürüklenen H.D'yi kanaldan çıkardı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan H.D'yi Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ekipler, otomobildeki B.Ş. ve M.T'ye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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