Giresun'da Su Fabrikasında Menfez Çökmesi: 1 Ölü, 2 Yaralı

GİRESUN'da sağanak sonrası bakım atölyesindeki menfezin çökmesi sonucu 1 işçinin öldüğü, 2 işçinin de yaralandığı su fabrikasının, faaliyetlerinin süresiz durdurulduğu bildirildi.

Olay, 10 Temmuz'da Yağlıdere ilçesi Üçtepe beldesinde meydana geldi. Bölgede etkili olan sağanak sonrası su fabrikasının makine araç bakım atölyesindeki menfezde çökme oldu. Forkliftle çalışma yapan 3 işçi, toprak altında kaldı. İhbarla bölgeye AFAD, AKUT, DSİ, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ali C. ile Şenol K. ekiplerce kurtarılırken, Şinasi Özdemir'in (46) cesedi 2 metre sürüklendiği derede bulundu. Diğer işçilerin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

GİRESUN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatırken, Giresun Valiliği de yazılı açıklama yaptı. Fabrikanın faaliyetlerinin süresiz durdurulduğunun belirtildiği açıklamada, "Yağlıdere ilçesi Üçtepe beldesinde bulunan bir fabrikada 10.07.2023 tarihinde meydana gelen obruk şeklindeki göçükte 3 fabrika çalışanı enkaz altında kalmıştır. Enkaz altında kalan 3 işçiden 2'si yaralı olarak kurtarılmış olup 1 işçi ise maalesef hayatını kaybetmiştir. Yaşanan üzücü olayın ardından derhal adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. İlk incelemeler sonucu belirlenen eksiklikler giderilene ve başlatılan soruşturma tamamlanana kadar işletmenin faaliyetleri Valiliğimiz tarafından süresiz olarak durdurulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi. (DHA)

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Barış TÜYSÜZ/GİRESUN,(DHA)-