Giresun'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı

Giresun'un Keşap ilçesinde bir kişinin silahlı kavgada hayatını kaybetmesi üzerine gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Olay, Unaca köyünde meydana geldi.

Giresun'un Keşap ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Unaca köyünde dün çıkan silahlı kavganın ardından gözaltına alınan S.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dün S.D. ile H.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D, H.A'yı tabancayla ateş ederek öldürmüştü.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak
