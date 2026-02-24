Giresun'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

Giresun'un Keşap ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İlçenin Unaca köyünde S.D. ile H.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D, H.A'yı tabancayla ateş ederek yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, H.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.