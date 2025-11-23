Giresun'da Serender Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Giresun'un Keşap ilçesinde Çamlıca köyünde onarım sırasında devrilen serenderin altında kalan Adnan A, hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Giresun'un Keşap ilçesinde serenderin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlıca köyündeki bir serender, onarım sırasında devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Adnan A, kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel