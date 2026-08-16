Keşap'ta Selde Kaybolan 2 Kişi Aranıyor

Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen selde kaybolduğu değerlendirilen 2 kişi için başlatılan arama çalışmalarına devam edildi.

Karadere köyü mevkisinde 13 Ağustos'ta yaşanan olayda sel sularına kapılan araçtaki 3 kişiden Mehmet Akkaya (45) ve yeğeni Muhammet Abdullah Hakkıoğlu'na (16) ulaşmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Olayın gerçekleştiği mevkiden itibaren 148 kişilik ekip, derenin denizle birleştiği yaklaşık 9 kilometrelik alanda arama faaliyeti gerçekleştiriyor.

Su altında ve karada yapılan aramalarda 32 araç, 4 dron ve 3 bot kullanılıyor.

Kaynak: AA